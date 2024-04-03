Транспорт 03 апреля 2024, 16:18 Автоэксперт Стрельбицкий посоветовал периодически перекладывать зимние шины, чтобы они не деформировались

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Наступает время «переобувать» машину, а также искать место для хранения зимних шин. О том, какое помещение лучше выбрать, «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Перед тем, как отправить шины на склад, их нужно хорошо вымыть, высушить и проверить на наличие повреждений. Затем выбрать место для хранения, куда не попадают прямые солнечные лучи, то есть большинство балконов не подходят для этих целей. Также место должно быть прохладным и сухим.

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В идеале хранить шины в вертикальном положении на специальных стойках. Кроме того, их нужно периодически переворачивать, чтобы они не деформировались.

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