04 июля 2023, 19:14
Автоэксперт Степанов призвал водителей заменять заводскую противоугонную систему
Владельцам новых автомобилей необходимо менять заводскую противоугонную систему, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Об этом сообщил гендиректор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, все автомобили с завода оснащены абсолютно одинаковым противоугонным оборудованием, которое злоумышленник с легкостью сможет взломать.
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Степанов посоветовал автомобилистам дополнительно устанавливать иммобилайзеры, которые предотвращают несанкционированный запуск двигателя.
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