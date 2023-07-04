Транспорт 04 июля 2023, 19:14 Автоэксперт Степанов призвал водителей заменять заводскую противоугонную систему

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Владельцам новых автомобилей необходимо менять заводскую противоугонную систему, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Об этом сообщил гендиректор компании «Добро для авто» Михаил Степанов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, все автомобили с завода оснащены абсолютно одинаковым противоугонным оборудованием, которое злоумышленник с легкостью сможет взломать.

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Степанов посоветовал автомобилистам дополнительно устанавливать иммобилайзеры, которые предотвращают несанкционированный запуск двигателя.