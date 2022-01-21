Автоэксперт Соловьев предупредил водителей об опасности снега на крыше машины

Неочищенный «сугроб» на крыше автомобиля может сделать водителя «слепым» на дороге. Таким мнением в беседе с радиостанцией Sputnik поделился автоэксперт Владимир Соловьев.

«Машину нужно чистить всегда. Самое главное, что тот сугроб, который остался на крыше, даже при не самой резкой остановке закроет весь обзор, водитель окажется „слепым“ на дороге в самый неподходящий момент. Последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до трагических», — отметил он.

Соловьев предупредил, что при движении с высокой скоростью снег будет слетать с машины и мешать водителям, которые едут сзади. С больших фур, по его словам, бывают срываются даже льдины.

«Когда у вас большой сугроб на крыше, у вас снижается дорожный просвет (расстояние между дорогой и днищем автомобиля — ред.). И снежная дорога, по которой вы заезжали на парковку, может стать для вас непреодолимой — машина застрянет, она ляжет брюхом на снег, и колеса будут бесполезно вращаться», — отметил автоэксперт.

В заключении он добавил, что снег на крыше автомобиля увеличивает расход топлива.