Транспорт 17 ноября 2023, 11:57 Автоэксперт Солодовник рассказал, что в России резко упали продажи автомобилей с пробегом

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Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник в беседе с «Известиями» рассказал, почему в России резко упал продажи автомобилей с пробегом.

По словам автоэксперта, высокий спрос на такие автомобили начинается с марта и заканчивается в начале августа.

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«В этом году новость о повышении утилизационного сбора стала драйвером роста продаж и в последний летний месяц — реализация составила более 550 тысяч единиц, что на 25,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года», — сказал Солодовник.

Еще одной причиной падения спроса является приближение Нового года. Дилеры хотят освободить свои склады и предоставляют много скидочных программ перед праздниками.