Транспорт 09 января 2024, 16:31 Автоэксперт Солдунов: в непогоду водители должны двигаться с минимально возможной скоростью

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Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов прокомментировал в беседе с газетой «Петербургский дневник» массовую аварию, которая произошла на трассе М-11 «Нева».

По мнению эксперта, дорожные службы, отвечающие за уборку снега, не проявили должную ответственность. Однако вина за случившееся лежит и на тех водителях, которые продемонстрировали беспечность в условиях непогоды, считает специалист.

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По мнению Солдунова, на заснеженной и обледенелой трассе автомобилисты должны двигаться с минимально возможной скоростью. Максимальная собранность поможет избежать ДТП.