Транспорт 26 мая 2023, 13:13 Автоэксперт Солдунов связал снижение спроса на водительские права с бурным развитием сервисов кикшеринга

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Тенденция снижения спроса на получение водительских прав наблюдается в России уже несколько лет. О причинах падения интереса у соотечественников к вождению рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, спрос снижается из-за бурного развития средств индивидуальной мобильности и сервисов кикшеринга. Сейчас молодежь предпочитает брать в аренду электросамокаты и передвигаться на них.

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Кроме того, россияне не хотят получать водительские права из-за значительного увеличения стоимости автомобилей.