Транспорт 13 марта 2024, 16:12 Автоэксперт Солдатов: электрокар SU7 от Xiaomi не получит массовой популярности в РФ

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Автоэксперт Роман Солдатов заявил, что электромобиль SU7 от Xiaomi имеет хорошие характеристики. Однако модель не получит массовости и высокой популярности в РФ, считает специалист. Об этом сообщили «Известия».

По его словам, спортивный электрокар люкс-класса позиционируют как прямого конкурента Porsche и Tesla. Цены на него вряд ли будут отличаться доступностью, считает Солдатов.

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SU7 — вещь для фанатов, которые имеют возможность приобрести модную игрушку, заключил эксперт.