Автоэксперт Славнов заявил, что чистить от снега номерные знаки на машине нужно обязательно | 360°

Транспорт 07 ноября 2022, 14:47 Автоэксперт Славнов заявил, что чистить от снега номерные знаки на машине нужно обязательно

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Автоэксперт, руководитель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов в разговоре с «ФедералПресс» сообщил, что чистить автомобиль от снега необязательно, а вот номерной знак всегда должен быть открыт.

«Чистить авто от снега необязательно. Однако номерной знак всегда должен быть чистым, иначе могут вменить штраф или лишить прав», — добавил он.

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При этом Славнов отметил, что сугробы с машины лучше счищать, чтобы не стать виновником ДТП. Особенно это касается грузовых машин.

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Мерзлый лед на авто, по его словам, под действием воздушных потоков может оторваться и улететь в соседние транспортные средства. А падение сугроба равносильно открученному колесу, заключил Славнов.