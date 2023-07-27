27 июля 2023, 16:31
Автоэксперт Славнов: вода из лужи может попасть в двигатель машины и вывести его из строя
Автомобильный эксперт Дмитрий Славнов в беседе с изданием «Газета.Ru» порекомендовал автомобилистам объезжать стороной лужи, потому что вода может попасть в двигатель и вывести его из строя.
Эксперт предупредил владельцев машин, что в большинстве случаев ОСАГО не покрывает ущерб от гидроудара, написало ИА НСН.
Реклама
Даже неглубокая лужа может принести существенный удар двигателю, добавил Славнов.
Машины
Реклама
Реклама