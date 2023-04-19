Транспорт 19 апреля 2023, 14:47 Автоэксперт Славнов: управлять машиной умершего можно только после вступления в наследство

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В случаях смерти автовладельца право управления машиной передается близким родственникам только после вступления в наследство. Об этом сообщил автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, после смерти автовладельца регистрация его машины аннулируется, и родственники умершего получают право переписать транспортное средство на себя. Также в случае кончины водителя его семья может продать машину, показав свидетельство о смерти.

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Славнов отметил, что за управление незарегистрированным автомобилем водителям грозит штраф до 800 рублей.