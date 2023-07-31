Транспорт 31 июля 2023, 18:34 Автоэксперт Славнов спрогнозировал рост цен на японские машины, импортированные через Китай

Читать 360tv в

Япония вводит запрет на поставки своих популярных марок автомобилей в Россию с 9 августа. О том, как параллельный импорт скажется на стоимости машин, рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, цены на японские авто, импортированные через Китай, в любом случае поднимутся. Однако даже при таких условиях товар найдет своего покупателя среди россиян.

Реклама

Славнов отметил, что после ухода японских машин с российского рынка их место займут не менее комфортабельные и надежные автомобили.