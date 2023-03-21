Транспорт 21 марта 2023, 12:14 Автоэксперт Славнов рассказал, как защититься от приобретения поддельных запчастей

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Автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с изданием Lenta.ru рассказал, что определить на глаз настоящую от поддельной запчасти крайне проблематично. Для того, чтобы не нарваться на подделку, стоит приобретать запчасти только в крупных проверенных точках.

Во время покупки также стоит запрашивать сертификат, чтобы узнать откуда запчасть пришла. И не стоит забывать о чеке, добавил Славнов.

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«Чек много места не займет, его можно просто перефотографировать на телефон, если боитесь потерять и завести какую-то папочку, чтобы данные документы вести», — сказал автоэксперт.

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Ранее СМИ сообщали, что с ввозом в Россию автозапчастей по параллельному импорту на маркетплейсах увеличился объем контрафакта.