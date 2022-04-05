Автоэксперт Славнов рассказал, что делать в случае некачественного шиномонтажа

Для того, чтобы можно было оспорить некачественную работу сотрудников шиномонтажа в суде, необходимо запрашивать у них чек с суммой за ремонт, а также перечень предоставленных услуг. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов, написал «ФедералПресс».

Он отметил, что обычно работники реагируют на такую просьбу адекватно.

«Если в будущем появится дефект в работе, можно будет повторно обратиться в автосервис и предъявить устную претензию. Как правило, работники шиномонтажа адекватно на это реагируют. Если откажутся переделывать, можно будет обратиться в суд с чеком», — сказал Славнов.

В автосервисе, в котором стоит качественное оборудование и работают квалифицированные мастера, будет меньше шансов получить брак, заключил он.