Транспорт 21 марта 2023, 18:17 Автоэксперт Славнов прокомментировал предложение ввести штрафы за скручивание пробега

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Штрафы за скрутку пробега автомобилей необходимы, однако сумма штрафа в 300 тысяч рублей является слишком большой. Такое мнение выразил автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, ответственность за обманные действия нужна, однако при стоимости автомобиля в 500 тысяч рублей штраф размером в 300 тысяч является непомерно большим.

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Автоэксперт отметил, что определить изменения реального пробега автомобиля можно в приложении «Госуслуги.Авто».

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