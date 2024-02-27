27 февраля 2024, 16:26
Автоэксперт Славнов предложил ввести в автошколах обучение водителей электросамокатов
В преддверии начала сезона самокатов автоэксперт Дмитрий Славнов предложил обучать их водителей в автошколах. Об этом сообщило «ФедаралПресс».
По мнению эксперта, все электросамокаты должны быть обязательно зарегистрированы и иметь номерной знак, по которому транспортное средство можно будет идентифицировать. Кроме того, водителей необходимо обучать.
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«Нужно вводить обучение в автошколах. Пусть оно будет сверхдешевое, но пилоты будут понимать, что у них есть ответственность», — Дмитрий Славнов.
Он добавил, что владельцам электросамокатов нужно обязательно объяснять важность ношения защитной экипировки.
Электросамокаты
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