Транспорт 27 февраля 2024, 16:26 Автоэксперт Славнов предложил ввести в автошколах обучение водителей электросамокатов

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В преддверии начала сезона самокатов автоэксперт Дмитрий Славнов предложил обучать их водителей в автошколах. Об этом сообщило «ФедаралПресс».

По мнению эксперта, все электросамокаты должны быть обязательно зарегистрированы и иметь номерной знак, по которому транспортное средство можно будет идентифицировать. Кроме того, водителей необходимо обучать.

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«Нужно вводить обучение в автошколах. Пусть оно будет сверхдешевое, но пилоты будут понимать, что у них есть ответственность», — Дмитрий Славнов.

Он добавил, что владельцам электросамокатов нужно обязательно объяснять важность ношения защитной экипировки.

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