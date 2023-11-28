Транспорт 28 ноября 2023, 15:26 Автоэксперт Славнов посоветовал возить зимой в машине лопатку

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Самым полезным предметом в машине зимой можно назвать лопатку, которая должна быть у каждого автомобилиста. Об этом «ФедералПресс» рассказал основатель и руководитель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов.

Он объяснил, что среди дорожных рабочих было много приезжих, и их количество сократилось после пандемии. Поэтому автомобилисты должны быть готовы к тому, что выбираться из сугроба придется самостоятельно.

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«Из года в год я вожу с собой маленькую лопатку. Летом она отдыхает на даче, но как только переобуваюсь, обязательно закидываю ее в багажник», — объяснил эксперт.

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