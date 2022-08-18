Автоэксперт Славнов назвал срок, в который подешевеют машины

Автоэксперт Дмитрий Славнов считает, что к концу года российский авторынок сможет стабилизироваться. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным ИА Nation News, к этому времени цены начнут понемногу снижаться.

«Рынок лихорадило с марта-апреля, но через год, к началу следующего года или к следующей весне, я думаю, цены чуть-чуть да упадут, то есть рынок уже будет потихоньку выравниваться», — пояснил Славнов.

Он отметил, что в России появляется много автомобилей китайских марок, а на вторичном рынке — праворульные машины.