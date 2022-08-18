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    18 августа 2022, 12:16

    Автоэксперт Славнов дал совет женщинам, как поменять пробитое колесо

    Оксана Лавнюженко

    Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с журналистами «ФедералПресс» рассказал, каким образом женщина в одиночку может поменять пробитое колесо.

    По его словам, первое, что необходимо сделать, это успокоиться и перестать паниковать.

    «Не стоит паниковать, отчаиваться и расстраиваться. Девушки бывают разные. Одни способны отвернуть четыре болта и поставить докатку, а другим потребуется помощь», — сказал автоэксперт.

    Затем необходимо убрать автомобиль в безопасное место и обратиться за помощью к другим водителям или мимо проходящим мужчинам. Также можно отогнать машину к заправке или к магазину, где наверняка найдутся желающие помочь.

    «Если женщина в такой ситуации оказалась одна на проезжей части, то необходимо попытаться снять поврежденное колесо и поставить запаску», — добавил Славнов.

    Можно попытаться заделать дырку в колесе жгутом или саморезом, или же, на крайний случай, вызвать эвакуатор.