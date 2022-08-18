Автоэксперт Славнов дал совет женщинам, как поменять пробитое колесо

Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с журналистами «ФедералПресс» рассказал, каким образом женщина в одиночку может поменять пробитое колесо.

По его словам, первое, что необходимо сделать, это успокоиться и перестать паниковать.

«Не стоит паниковать, отчаиваться и расстраиваться. Девушки бывают разные. Одни способны отвернуть четыре болта и поставить докатку, а другим потребуется помощь», — сказал автоэксперт.

Затем необходимо убрать автомобиль в безопасное место и обратиться за помощью к другим водителям или мимо проходящим мужчинам. Также можно отогнать машину к заправке или к магазину, где наверняка найдутся желающие помочь.

«Если женщина в такой ситуации оказалась одна на проезжей части, то необходимо попытаться снять поврежденное колесо и поставить запаску», — добавил Славнов.

Можно попытаться заделать дырку в колесе жгутом или саморезом, или же, на крайний случай, вызвать эвакуатор.