Транспорт 12 марта 2024, 12:05 Автоэксперт Шпикалов: толчки в автоматической коробке могут быть связаны с нехваткой масла

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Водители порой сталкиваются с проблемами в функционировании автоматической трансмиссии. Коробка может работать с рывками и толчками. В чем заключается причина такого явления, рассказал директор по сервису и запасным частям дилерского холдинга «Авилон» Алексей Шпикалов «Российской газете».

По его словам, подобные трудности зачастую связаны с нехваткой масла, которая вызывает неплавное переключение передач. Эксперт посоветовал убедиться в том, что уровень находится в пределах нормы.

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Кроме того, некачественное или старое масло тоже заставляет коробку «пинаться». В данном случае необходима замена жидкости, добавили «Известия».