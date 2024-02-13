Транспорт 13 февраля 2024, 15:40 Автоэксперт Шпарин рассказал, что инспекторы ГИБДД чаще тормозят машины с тонировкой и «красивыми» номерами

Читать 360tv в

Есть четыре основных фактора, которые влияют на вероятность остановки машины инспекторами ГИБДД. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

По его словам, полицейские чаще обращают внимание на машины с так называемым красивыми номерами, а также с сильной тонировкой. Кроме того, риск остановки растет при явных неисправностях и резких маневрах. А вот тюнингованные машины инсперкторов почти не интересуют. В последние годы автомобилисты стали более законопослушны и не устанавливают запрещенное оборудование.

Реклама

«Старые разваленные машины также привлекают живое внимание инспекторов», — подчеркнул эксперт.

Авторы: