Транспорт 23 мая 2023, 17:26 Автоэксперт Шкуматов заявил, что снизить стоимость полиса ОСАГО можно за счет прямой субсидии

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Стоимость полиса ОСАГО все еще остается довольно высокой, при этом снизить ее можно очень просто — за счет прямых субсидий от государства. Об этом ИА «НСН» рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По его словам, все время разрабатываются новые поправки, но они не отражаются на стоимости полиса, пока тариф диктуется рынком.

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«Ценообразование ОСАГО выведено из госрегулирования, единственное что регулируется — минимальная и максимальная стоимость ОСАГО. Как будет реализована инициатива сенаторов, если тариф регулируется рынком? Я могу сказать, что есть один только механизм — прямая субсидия», — отметил Петр Шкуматов.

Автоэксперт добавил, что около трех миллионов водителей вообще не покупают полисы ОСАГО. Особенно это касается тех, кто ездит редко. Например те, кто использует машину, чтобы добраться до дачи и обратно.

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