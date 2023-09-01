Транспорт 01 сентября 2023, 18:12 Автоэксперт Шкуматов заявил, что можно не опасаться получить штраф за регистратор на лобовом стекле

Читать 360tv в

Не стоит опасаться штрафа за видеорегистратор, расположенный на лобовом стекле. Получить его невозможно. Такой информацией поделился автоэксперт Петр Шкуматов, сообщила Lenta.Ru.

Однако при этом важно помнить, что на само лобовое стекло нельзя прикреплять гаджеты. Оправданием не послужит даже то, что предмет не мешает обзору водителя. За такое нарушение можно получить штраф в размере 500 рублей.

Реклама

«Автомобилистам, вероятнее всего, беспокоиться не о чем (…). Нарушение вообще носит субъективный характер, потому что неясно, что загораживает [обзор водителя], а что — не загораживает», — отметил Шкуматов.