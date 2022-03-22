Автоэксперт Шкуматов высказался об идее провести амнистию по штрафам автомобилистов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов. Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов высказался об этой идее. Об этом сообщили «Известия».

Депутат предложил провести амнистию по причине того, что на граждан сейчас оказывается масштабное санкционное давление. По словам Шкуматова, инициатива является удачной.

«В целом инициатива, на мой взгляд, верная. То есть все мы ошибаемся, и нарушения, которые не несут за собой опасности, можно списать. Но сам механизм его реализации не приветствую», — заявил эксперт.