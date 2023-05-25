Транспорт 25 мая 2023, 18:47 Автоэксперт Шкуматов: увеличение объемов производства Lada Vesta NG позволит снизить стоимость машин

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Увеличение объемов производства отечественных автомобилей Lada Vesta NG и повышение спроса на них напрямую повлияет на снижение стоимости машин. Об этом сообщил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, сейчас на российском авторынке наблюдается физический дефицит, сегодня он составляет почти 50%. Спрос на Lada Vesta NG значительно увеличится, если стоимость машин будет ниже миллиона, добавил Шкуматов.

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Отмечается, что начальная цена этих автомобилей в комплектации Comfort начинается от 1,2 миллиона рублей.