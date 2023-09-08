Транспорт 08 сентября 2023, 16:38 Автоэксперт Шкуматов: штрафовать водителей на основании новой разметки нельзя

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Новую дорожную разметку, позволяющую держать правильную дистанцию, не стоит использовать, чтобы штрафовать водителей. Об этом сообщил автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с Lenta.ru.

По его словам, благодаря такой разметке со специальными «галочками» водители понимают, какое расстояние до впереди идущего автомобиля. На высокой скорости движения без вспомогательных знаков оценить это довольно сложно.

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Штрафовать за несоблюдение разметки нельзя — в пробке, например, придерживаться разметки невозможно, добавил Шкуматов.