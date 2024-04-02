Транспорт 02 апреля 2024, 14:09 Автоэксперт Шкуматов рассказал, что почти 60% рынка летних шин представлено отечественными производителями

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Почти 60% рынка летних шин в России представлено отечественными производителями. Об этом рассказал координатор движения «Синие Ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов, передала «Вечерняя Москва».

Что касается остальных 40%, то эти шины поступают из Китая, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. Крайне редко, по словам эксперта, можно встретить шины из Европы.

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Шкуматов добавил, что самые дешевые летние шины обойдутся автовладельцу в среднем в 3700 рублей, а самые дорогие — в 10 000 рублей.