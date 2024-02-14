Транспорт 14 февраля 2024, 14:33 Автоэксперт Шкуматов раскритиковал идею эвакуировать на штрафстоянку машины без детского кресла

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Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил эвакуировать на штрафстоянку машины, в которых дети не пристегнуты ремнем безопасности или не сидят в детском кресле. Такую инициативу раскритиковал автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с «Ридусом».

По его словам, законопроект не актуален и с трудом выполним в российских реалиях.

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«Представьте себе: трасса, -30, ночь. Инспектор останавливает машину, там непристегнутый ребенок. Куда родителей девать?! Куда детей девать?! На тридцатиградусный мороз выбрасывать?!» — отметил Шкуматов.