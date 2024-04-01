Транспорт 01 апреля 2024, 16:54 Автоэксперт Шкуматов призвал москвичей не торопиться с заменой зимней резины

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Автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что весь апрель москвичей ожидает нестабильная погода. В связи с этим не стоит торопиться с заменой зимней резины на летнюю, отметил специалист в беседе с Life.

Он посоветовал провести соответствующую процедуру в конце месяца. Пока сохраняется вероятность наступления заморозков и образования гололедицы, пояснил Шкуматов.

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К рекомендации обязательно нужно прислушаться тем водителям, которые часто ездят в темное время суток или добираются до столицы из пригорода, добавил эксперт.