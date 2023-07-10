Транспорт 10 июля 2023, 15:19 Автоэксперт Шкуматов поставил под сомнение идею установки номерных знаков на самокаты

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Введение номерных знаков для самокатов будет мешать их управлению, потому что они слишком большие и возникает вопрос места крепления таблички. Об этом НСН рассказал руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов.

Номерной знак должен будет соответствовать по габаритам обычному автомобильному. Самокатов в России очень много, только сейчас насчитывается не менее миллиона. Чтобы зарегистрировать все, нужно будет вводить знак и с цифрами, и с буквами. А это почти длина руля. Таким образом, управлять двухколесным средством станет значительно сложнее.

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«В итоге получится, что номер будет по габаритам сопоставим с рулем электросамоката. Это будет выглядеть очень странно и будет мешать в процессе управления», — отметил Шкуматов.

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