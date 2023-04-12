Транспорт 12 апреля 2023, 16:20 Автоэксперт Шкуматов посоветовал водителям на Камчатке менять фильтры из-за выброса пепла

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Автомобилистам на Камчатке нужно обязательно поменять воздушные фильтры в машинах после мощного выброса пепла. Об этом News.ru рассказал автоэксперт Петр Шкуматов.

Он предупредил, что уже через несколько километров пути машина может заглохнуть. Потому что фильтры забиваются мелкой пылью, прекращается подача воздуха.

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«Хуже, если мелкие частицы пепла пройдут через фильтр, если его установили неправильно или он бракованный. В этом случае страдают двигатель и радиатор. Последний забивается „шубой“ из пыли, нарушая теплообмен, двигатель перегревается и повреждается», — подчеркнул Петр Шкуматов.

Он добавил также, что водителям стоит внимательнее следить за тем, как ведет себя машина. А также наблюдать за температурой охлаждающей жидкости.

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