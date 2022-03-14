Автоэксперт Шкуматов посоветовал менять зимнюю резину на летнюю в мае

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил, что производить замену зимней резины на летнюю лучше всего в мае. Это необходимо делать с той целью, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дорогах, написал Ura.ru.

Автоэксперт отметил, что весеннее время очень опасно для автомобилистов, поскольку земля еще не прогрелась.

«Я обычно меняю резину на майских праздниках, так как, несмотря на то что температура воздуха уже может быть плюсовой, земля еще не прогрелась, она промерзшая и на ней может образовываться гололедица. Часто такая ситуация происходит на дорогах в конце апреля—начале мая. Особенно это касается искусственных сооружений — путепроводов, эстакад. Вообще, весеннее время очень опасное для автомобилистов, так как они уже привыкают к теплу, солнышку, а земля при этом еще холодная и сцепление колес с дорогой ниже, чем ожидает водитель», — объяснил он.

По словам другого автоэксперта, специалиста по подбору автомобилей Владимира Ларина, для смены резины нужно дождаться полностью плюсовых температур. Иначе водитель может попасть в неприятность, когда подтаявший снег начинается замерзать на дорогах.