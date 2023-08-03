Транспорт 03 августа 2023, 17:17 Автоэксперт Шкуматов: перед введением штрафов за превышение средней скорости следует устранить техпробелы

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Введение штрафов за превышение средней скорости требует предварительного устранения всех технических сбоев и пробелов. Такое мнение выразил автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, для возможности точного определения превышения необходима четкая и доказуемая синхронизации двух камер по времени. Все чаще спутниковые системы навигации стали давать сбои, поэтому перед принятием инициативы следует устранить любые неполадки.

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Отмечается, что штрафы за превышение средней скорости действовали до 2021 года.