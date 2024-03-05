Транспорт 05 марта 2024, 17:36 Автоэксперт Шкуматов: однодневные ОСАГО заинтересуют дачников и таксистов

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Краткосрочный полис ОСАГО, который со 2 марта можно оформлять на срок от одного дня до трех месяцев, будет особенно актуален для дачников и таксистов. Такое мнение выразил автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с «Радио 1».

По его словам, эти категории людей пользуются автомобилями эпизодически. При этом именно рынок покажет, кто именно станет основной целевой аудиторией такого механизма, сообщили «Известия».

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«То есть категорий, которые захотят приобретать такие однодневные полисы, на самом деле, довольно много. Начиная от таксистов, заканчивая дачниками», — отметил Шкуматов.