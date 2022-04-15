Автоэксперт Шкуматов дал совет по покупке подержанного автомобиля

Автоэксперт Петр Шкуматов рассказал, что нужно сделать при покупке подержанного автомобиля. Об этом сообщил NEWS.ru.

В первую очередь, следует проверить машину на сайте ГИБДД по идентификационному номеру транспортного средства.

«Второе — необходимо проверить автомобиль в реестре залогов. Сейчас продается большое количество кредитных авто, которые находятся в залоге у банка», — рассказал Шкуматов.

Кроме того, нужно узнать количество бывших владельцев. Если их было много, то к такой машине следует отнестись с осторожностью.