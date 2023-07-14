Транспорт 14 июля 2023, 18:23 Автоэксперт Шишко рассказал, что благодаря параллельному импорту запчасти для ряда марок стали дешевле

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Запчасти для некоторых марок автомобилей стали более дешевыми благодаря параллельному импорту. Об этом НСН рассказал генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко.

По его словам, салоны смогли открыть для себя новые каналы поставок, часть из которых — на более выгодных условиях.

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«По некоторым брендам удалось найти каналы, которые позволяют дешевле возить запчасти по параллельному импорту, чем они покупались через официальных дистрибьютеров», — отметил эксперт.

Он добавил, что благодаря этому нет проблемы по части техобслуживания и гарантийных обязательств. В обоих случаях находится адекватный выход из ситуации.

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