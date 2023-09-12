Транспорт 12 сентября 2023, 16:46 Автоэксперт Шишко: китайские автомобили особенно привлекают водителей нового поколения

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Новое поколение россиян уже по-другому воспринимает бренды автомобилей, сейчас молодых людей особенно привлекают машины китайских марок. Об этом сообщил генеральный директор «Автодом Подписка» Максим Шишко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, популярные премиальные бренды были востребованы среди соотечественников благодаря грамотному маркетингу. Кроме того, россияне всегда хотели «прикоснуться к чему-то западному», добавил Шишко.

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Он также отметил, что сегодня китайские автомобили стали лучше по многим показателям.