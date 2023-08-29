Транспорт 29 августа 2023, 19:33 Автоэксперт Шелков посоветовал водителям при покупке машины проверять VIN-номер

Читать 360tv в

При покупке поддержанного автомобиля будущим владельцам следует проверять указанный продавцом в объявлении VIN-номер. Об этом сообщил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в беседе с «Газетой.ru».

Продавец может предоставить подменный идентификационный номер. Покупателю необходимо требовать оригинал документа, после чего сверять информацию с маркировкой кузова машины.

Реклама

Кроме того, Шелков посоветовал будущему автовладельцу запросить у нотариуса выписку из реестра залогового имущества.