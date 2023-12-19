Транспорт 19 декабря 2023, 16:44 Автоэксперт Шелков: покупка подержанной машины у дилера снижает шансы получить перебитые номера

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Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал о преимуществах покупки подержанной машины у крупного дилера. В таком случае значительно снижается вероятность получить транспорт с перебитыми номерами, объяснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, соответствующие компании внимательно подходят к проверке поступающих автомобилей. Однако случаются и нештатные ситуации, которые зачастую связаны с человеческим фактором, отметил Шелков.

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Он добавил, что покупателю проще вернуть средства, если сделка была совершена с крупным дилером.