Транспорт 21 декабря 2023, 14:08 Автоэксперт Шастов: модели китайских шин Westlake и Sailun отличаются очень высоким качеством

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Некоторые модели китайских шин, например, Westlake, Sailun, LingLong, Triangle, Delinte и Landsail, отличаются высоким качеством и вполне заслуживают внимания покупателей в России. Об этом сообщил автоэксперт Алексей Шастов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, их стоимость может быть в два-три раза ниже, чем у производителей шин из других стран. При этом китайские компании соблюдают все технологические процессы при производстве.

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Шастов отметил, что шинная продукция Китя занимает вполне достойное место, иногда опережая даже именитые мировые бренды.