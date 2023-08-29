Автоэксперт Шарипов: китайские шины более зависимы от курса валют | 360°

Транспорт 29 августа 2023, 16:13 Автоэксперт Шарипов: китайские шины более зависимы от курса валют

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В России наблюдается рост импорта китайской шинной продукции, которая более зависима от курса валют и возможностей бесперебойных поставок. Об этом сообщил исполнительный директор ТД «Кама» Тимур Шарипов «Российской газете».

По словам эксперта, в отличии от импортной продукции, этих недостатков лишены отечественные шины, которые производятся в России - их достаточно в магазинах и у дистрибьютеров.

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Шарипов отметил, что китайские производители могут занять около 30% рынка шин в России до конца 2023 года.