Транспорт 10 августа 2023, 22:58 Автоэксперт Шапарин заявил, что новая разметка на дорогах не решит проблему ДТП

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Введение новой дорожной разметки на участках платных трасс с повышенным скоростным режимом вряд ли сможет решить проблему ДТП. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сообщили «Известия».

Специалист заметил, что новая разметка поможет неопытным водителям соблюдать дистанцию, а также сделает вождение более безопасным, написал Daily Moscow.

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Зампред комитета Государственной думы по промышленности и торговле Александр Спиридонов пояснил, что главная цель проекта заключается в том, чтобы сделать вождение более комфортным.