Транспорт 22 мая 2023, 18:11 Автоэксперт Шапарин: тополиный пух может испортить двигатель и вывести авто из строя

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Тополиный пух и пыльца растений могут стать причиной поломки двигателя автомобиля. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радиостанции Sputnik.

По словам автоэксперта, тополиный пух забивается в радиатор машины и создает проблемы в системе его охлаждения. Это может привести к перегреванию масла и закончиться капитальным ремонтом двигателя, добавил Шапарин.

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Как сообщил «Север-пресс», также значительно повредить автомобиль способны тополиные почки и птичий помет.