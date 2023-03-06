Транспорт 06 марта 2023, 22:28 Автоэксперт Шапарин рассказал о проблемах использования электрокаров в России

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Владельцы электрокаров в России могут столкнуться с рядом проблем. О том, на что стоит обратить внимание, рассказал вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин. Об этом сообщило «Радио 1».

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По словам специалиста, такие автомобили не особо устойчивы в холодной погоде и к сложным климатическим условиям. Кроме того, могут возникнуть серьезные трудности с зарядкой транспортного средства, так как услуги электрозаправок стоят довольно высоко. К тому же, в России подобный станций не так много, написали Nation News.