Автоэксперт Шапарин рассказал, какой недорогой кроссовер стоит выбрать

Многие люди заинтересованы в приобретении бюджетного и надежного кроссовера. Вице-президент Национального автомобильного союз Антон Шапарин рассказал, к каким автомобилям стоит присмотреться. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на журнал «За рулем».

По словам эксперта, стоит присмотреться к японскому кроссоверу Mazda CX-5. Автомобиль стоит приобретать на вторичном рынке. Он обладает современным качественным двигателем и автоматической коробкой передач. Стоимость такой машины составляет 1,2-1,6 миллиона рублей. Кроме того, существуют и другие подходящие авто.

«В этом сегменте традиционно сильные позиции имеет Renault Duster, хоть и сейчас многие машины продаются по малопривлекательным ценам. Дальше — Hyundai Creta», — отметил Шапарин.