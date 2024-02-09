Транспорт 09 февраля 2024, 14:49 Автоэксперт Шапарин призвал обращаться в автосервис при любых нештатных звуках в машине

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Если в машине появились какие-то необычные звуки, нужно сразу обратиться в автосервис. Об этом радиостанции Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он объяснил, что каждый звук обычно говорит о неисправности в конкретном месте. При нормальной работе слышно только ровный рокот двигателя без каких-то резких всплесков. Если же они появились, то определить проблему сможет мастер.

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«Специалист все может идентифицировать первично на слух, а потом, проведя дополнительные исследования, выявить конкретную неисправность», — пояснил Антон Шапарин.

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