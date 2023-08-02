Транспорт 02 августа 2023, 10:56 Автоэксперт Шапарин посоветовал водителям не переполнять бензобак в жару

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При эксплуатации машины в летний сезон водителям следует соблюдать повышенную осторожность. О том, что нельзя делать на автозаправках в жару, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио Sputnik.

По словам автоэксперта, владельцам машин не стоит наливать в бензобак слишком много топлива — дополнительные два литра после отсечки пистолета в таком случае будут бессмысленны.

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Также Шапарин посоветовал водителям не ездить «на парах» летом, это может привести к вскипанию бензина.