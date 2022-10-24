Автоэксперт Шапарин посоветовал хранить бензин в правильных емкостях | 360°

Транспорт 24 октября 2022, 11:48 Автоэксперт Шапарин посоветовал хранить бензин в правильных емкостях Автоэксперт Шапарин: бензин является растворителем и некоторые виды пластика растворяет

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что в правильных емкостях бензин может храниться достаточно долго.

Эксперт напомнил, что бензин является растворителем и некоторые виды пластика просто растворяет. Металлическая емкость тоже не всегда безопасна, особенно, если в ней есть ржавчина.

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Шапарин посоветовал автомобилистам наливать бензин до горлышка, если машина на долгое время остается без движения.

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«Если топливо хранится в бензобаке и машина оставлена надолго, лучше, чтобы бензин был налит под горлышко, чтобы там не конденсировалась сверху влага и не разрушался собственно бензобак», — резюмировал эксперт.