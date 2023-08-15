Транспорт 15 августа 2023, 16:13 Автоэксперт Шапарин порекомендовал водителям не экономить на шинах и тормозных колодках

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При покупке и ремонте автомобиля ни в коем случае нельзя экономить на вещах, связанных с безопасностью. Об этом радиостанции Sputnik сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам автоэксперта, необходимо поддерживать в хорошем состоянии шины и тормозные колодки, то есть все те детали и системы, которые обеспечивают безопасность движения.

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«Очень многие покупают б/у шины и откладывают замену тормозных колодок и дисков до последнего. Эти люди рискуют попасть в аварию», — процитировали «Дни.ру» эксперта.

Шапарин также порекомендовал не затягивать с ремонтом деталей, которые покрылись коррозией. В такой ситуации нужно действовать незамедлительно.