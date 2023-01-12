12 января 2023, 14:48
Автоэксперт Шапарин не оценил представленную Hyundai систему e-Corner
Система e-Corner, представленная компанией Hyundai, не найдет себе применения в реальной жизни. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Ранее компания Hyundai представила технологию, которая позволяет машине двигаться в режиме «краба».
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«Я с трудом представляю, чтобы это было нужно обычному потребителю. Да и в целом подобные высокие технологии — они в реальной жизни не заказываются <…>», — сказал Шапарин.
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Он добавил, что в условиях российских дорог движения колес будут замерзать и сталкиваться с непростой реальностью. Такой продукт, на его взгляд, является неконкурентноподобным.
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