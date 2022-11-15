15 ноября 2022, 10:58
Автоэксперт Шапарин назвал безопасный способ использования телефона в машине
Автоэксперт Шапарин: в машине лучше всего использовать систему громкой связи
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, какой способ использования телефона за рулем будет наиболее безопасным.
Как отметил эксперт, лучше всего использовать систему громкой связи. Она, в отличие от наушников, не создает ощущение вакуума.
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«Это лучшее из того, что может быть, потому что не отвлекает от вождения или отвлекает в той же степени, что и разговор с пассажиром», — добавил Шапарин.
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Что же касается наушников, эксперт подчеркнул, что из-за них можно не услышать сигнал и визг тормозов другой машины.
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